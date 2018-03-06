В пятницу состоялось традиционное праздничное мероприятие, посвященное семейным парам, прожившим в браке 30, 40, 50 и более лет. В этот раз чествовали не только самых опытных и мудрых бриллиантовых юбиляров, но и самых молодых – гранатовых.

Заместитель главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Елена Фролова, поприветствовав гостей, сообщила, что формат мероприятия в этот год специально был изменен для того, чтобы более старшее поколение еще раз напомнило более молодому, что значит настоящая крепкая семья.

– Мы всегда приглашаем на наш ежегодный праздник не только самих виновников торжества, но и их родственников, детей и внуков. В первую очередь мы устраиваем мероприятие и для них тоже – чтобы они смотрели на дорогих сердцу людей и учились жить в семье. Ведь научиться терпению и пониманию, пережить вместе не только радостные дни – это большой труд. Спасибо вам, уважаемые юбиляры, за пример, за радость в ваших глазах и, конечно, за любовь! Мы постарались, чтобы сегодняшнее мероприятие вы запомнили на долгие годы и у с удовольствием вспоминали этот день! – подытожила Елена Ивановна.

На протяжении всего вечера виновники торжества оставляли свои автографы в почетной «Книге юбиляров», им вручали медали, благодарственные письма и обереги на память о сегодняшнем дне. «Молодожены» не скупились на эмоции, так, например, представитель сильной половины самой мудрой бриллиантовой семьи Щербаковых, прожившей в браке 60 лет, – Бронислав Станиславович исполнил песню ямщика, посвятив ее своей возлюбленной Альбине Павловне. По словам жителя поселка имени Свердлова, познакомились они на предприятии по добыче олова в Заполярье. Бронислав Станиславович трудился геологом, а Альбина Павловна бухгалтером. Условия для работы были очень суровыми, и на протяжении всего времени муж с женой были вместе и помогали друг другу. В итоге родилась дочка Таня, а сейчас они воспитывают правнука Дениса.

А вот Антонина Федоровна Гладилова удивила всех специально написанными для своего мужа частушками: «С неба звездочка упала на косую линию, меня Юра перевел на свою фамилию». Юрий Михайлович и Антонина Федоровна большую часть своей жизни отдали сельскому хозяйству, работали в совхозе «Пригородный». Но и уйдя на заслуженных отдых, юбиляры продолжают вести активную жизнь, они участвуют во всех праздниках и субботниках в поселке Юкки. Эта семья является ярким примером для молодежи. В прошлом году Гладиловы отпраздновали изумрудную свадьбу.

8 марта 60-летие совместной жизни отметит семья Собениных из Кузьмоловского городского поселения. Валентина Афанасьевна много лет проработала фармацевтом, а сейчас является заместителем председателя общества инвалидов. Ее супруг Леонид Васильевич имеет трудовой стаж 60 лет в РНЦ «Прикладная химия».

«Молодожены» Цыганские из поселка Щеглово зарегистрировали свой брак 24 июня 1976 года во Дворце бракосочетания Ленинграда и вот уже на протяжении 40 лет живут душа в душу. Роман Степанович является ветераном Вооруженных сил. Людмила Николаевна на протяжении 27 лет работала районным руководителем в органах социальной защиты и пенсионного обеспечения населения Республики Карелия. Всю жизнь они увлекались книгами, и не мудрено, что у них дома большая библиотека, часть которой была передана в дар Щегловской сельской библиотеке. У Цыганских двое детей и трое внуков.

Самыми молодыми участниками стали супруги Максимовы. Андрей Анатольевич и Наталья Викторовна в браке 19 лет, проживают в поселке Стеклянный. В прошлом году выдвигались на звание «Почетная семья Ленинградской области». Андрей работает мастером газовой службы в городе Всеволожске и Сертолово, а Наталья – фармацевт в поселке Кузьмоловский. У них трое замечательных детей – Валерия, Полина и Василий, которые занимаются в различных кружках и участвуют во многих районных мероприятиях.

На чествовании юбиляров присутствовала самая настоящая семейная династия из города Сертолово – Третьяковы и Свеженцевы. Третьяковы Николай Тимофеевич и Альбина Дмитриевна в браке 55 лет. Он старший прапорщик, она старшая медицинская сестра. Николай Тимофеевич с 1959 года начал службу в Псковской воздушно-десантной дивизии разведывательной бригады особого назначения в должности командира взвода и закончил службу начальником автослужбы Ленинградского военного округа в звании старшего прапорщика. За отличие в военной службе награжден 16 медалями. После увольнения продолжает работать в муниципальном предприятии «Северное РЭП» в поселке Лупполово механиком. Альбина Дмитриевна начала трудовой путь в Сертолово в ЦНИРРИ процедурной медицинской сестрой, до недавнего времени работала старшей медицинской сестрой. Они вырастили и воспитали двух дочерей – Елену и Людмилу, четырёх внуков и двоих правнуков.

Дочка Третьяковых – Людмила недавно отметила 30-летний юбилей совместной жизни с мужем Михаилом. Он майор в запасе, ветеран боевых действий. Проходил службу в Ленинградском и Северокавказском военных округах. Награжден медалями «За воинскую доблесть» 1 и 2 степени, орденом «За службу на Кавказе». В настоящее время работает начальником отдела ВУС. Людмила – главный специалист Управления ЗАГС администрации Всеволожского района. В семье Свеженцевых двое сыновей – Сергей и Дмитрий, внук Максим. Сергей работает главным специалистом в отделе жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово. Дмитрий проходит службу в Северо-Западном Управлении материально-технического обеспечения в должности специалиста. В июле 2017 он женился, его избранница Юлия тоже жительница города Сертолово и курсант Санкт-Петербургского университета МВД России.

В этот день «молодожены» читали друг другу стихи, посвящали песни, говорили слова благодарности, признавались в любви, пели и танцевали.

Анастасия ГУСЕВА

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