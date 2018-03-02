Недостроенный детсад и превышение параметров здания на 11 процентов стали серьезными препятствиями на пути ввода в эксплуатацию домов в ЖК «Созвездие» в Мурино.

Отметим, что в ходе итоговой проверки, которую провел Госстройнадзор с 23 ноября по 20 декабря прошлого года, было выявлено много нарушений. Оказалось, что фактически здание построено на 11 процентов больше, чем указано в градостроительном плане. Выяснилось также, что не готово к сдаче встроенное в корпус здания детское дошкольное учреждение, а также не представлена документация, подтверждающая подключение к системе ливневой канализации и легальный сброс стоков. Кроме того, дом не обеспечен парковочными местами для 150 автомобилей, и наконец, отсутствует повторное заключение экспертизы проектной документации после внесения в нее изменений.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, руководитель компании «Навис» Александр Львович в четверг обратился к заместителю председателя правительства 47-го региона Михаилу Москвину с просьбой ввести в эксплуатацию недостроенный дом до завершения работ во встроенном детском саду, где до сих пор нет внутренних сетей и отделки. Однако позиция градостроительного блока неизменна: ни один объект, не соответствующий проектной документации и не готовый к эксплуатации, не будет введен.

Примечательно, что спустя час после отказа ввести неготовый дом на крыльце Дома правительства Ленинградской области появился одиночный пикет «обманутого дольщика», высказывающего свои претензии к органам исполнительной власти области. В пресс-службе правительства считают такой способ влияния на процесс получения разрешения на ввод недопустимым и рекомендуют компании «Навис» лучше направить свои усилия на завершение дома.

Ирэн ОВСЕПЯН