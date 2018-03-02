Вице-премьер Ольга Голодец посетила Мультицентр социальной и трудовой интеграции во Всеволожске. В рабочей поездке по Всеволожскому району ее сопровождали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, глава района Ольга Ковальчук, руководитель районной администрации Андрей Низовский и областные и районные чиновники.

Безусловно, рассказать о деятельности этого уникального учреждения за 25 минут нелегко. Однако руководство Мультицентра, педагоги и учащиеся уложились в жесткий временной график и успели подарить почетной гостье подарки, изготовленные своими руками, – красивый набор столового белья, яркую глиняную кофеварку и прекрасную брошь из бересты. Сегодня в учреждении шесть учебно-производственных мастерских и четыре учебных класса. Отметим, что учреждение предоставляет возможность проживания и для студентов, где есть все необходимые социально-бытовые условия. Численность обучающихся с сентября 2015 по февраль 2018 составила 417 человек.

– У вас хорошая атмосфера. Молодцы! Спасибо! – сказала вице-премьер. Руководитель Мультицентра Ирина Дрозденко проинформировала, что сегодня ребят в этом уникальном учреждении обучают исключительно исходя из заявок работодателей. Мультицентр, Центр занятости и работодатель подписывают документ, согласно которому после обучения люди с ограниченными возможностями здоровья трудоустраиваются.

Как отметил Александр Дрозденко, сегодня правительство Ленинградской области принимает активное участие в трудоустройстве воспитанников этого учреждения. В перспективе – строительство тепличного хозяйства. Для того чтобы Мультицентр развивался, выделено 200 миллионов рублей на строительство новых цехов и помещений.

– Думаю, что опыт Всеволожского мультицентра можно включить в Федеральный банк данных лучших практик, – отметила вице-премьер.

«Благодарю коллектив за профессиональную работу. Вы добиваетесь успешных результатов. Успехов в вашем труде, благополучия воспитанникам», – написала Ольга Голодец в книге почетных гостей Мультицентра социальной и трудовой интеграции.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА