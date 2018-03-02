В первый день весны в Санкт-Петербургском музее истории России прошёл областной фестиваль многодетных семей. На мероприятие собралось более 500 участников – многодетные родители, награждённые почётным знаком «Слава матери», знаком отличия «Отцовская доблесть» и их дети.

Со словами приветствия к участникам праздника обратились председатель комитета по социальной защите населения Ленобласти Людмила Нещадим, депутат областного Законодательного собрания Никита Коваль и председатель Общественной палаты Ленобласти Юрий Трусов.

В рамках фестиваля были награждены семьи из Ленинградской области. В числе награждённых две многодетные семьи из Всеволожского района. В номинации «Известная всем» была отмечена Елена Акчурина, одна воспитывающая восьмерых детей. В номинации «Твори добро другим во благо» награду вручили Олегу Патрикееву и Наталии Телеевой. Лауреатам вручили Дипломы Комитета по социальной защите населения Ленинградской области, цветы и ценные подарки.

Для участников праздника организовали концертно-театрализованное представление с участием музыкальных творческих коллективов и певца Методие Бужора.