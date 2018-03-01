Сегодня, 1 марта, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский вручил ключи от новых однокомнатных квартир девяти бывшим воспитанникам детских домов.

Квартиры расположены в одном из домов в деревне Колтуши (с. Павлово), возведенном Колтушской строительной компанией. Генеральный директор компании Сергей Леонтенко, также присутствовавший на церемонии передачи ключей от новых квартир, сделал каждому новоселу щедрый подарок – возможность заказать по собственному вкусу кухонную мебель местного производства.

В течение пяти лет новоселы будут проживать в квартирах на условиях так называемого специализированного найма – за ними будут «присматривать» социальные службы, помогая молодым людям максимально социализироваться и приобрести самостоятельность. По истечении этого срока с ними будут заключены договора социального найма с возможностью последующего оформления жилья в собственность.

В ходе торжественной церемонии передачи ключей Андрей Низовский тепло поздравил молодых людей с началом нового этапа в их жизни.

– Символично, что это радостное событие происходит в первый день весны, – отметил он. – Желаю вам всем счастья и здоровья, долгой и счастливой жизни.

Глава районной администрации напомнил, что квартиры для бывших воспитанников детских домов приобретены в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2017–-2019 годы». Также Андрей Низовский высоко оценил качество отделки и высокий уровень комфорта предоставляемых квартир. По словам главы районной администрации, в течение 2018 года еще 23 бывших выпускника детских домов будут обеспечены комфортным жильем.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА