Сегодня, 27 февраля, во Всеволожском ЦКД состоялось заседание антинаркотической комиссии Всеволожского района. Повестка дня первого в 2018 году заседания была посвящена обсуждению результатов, которых удалось добиться в деле борьбы с оборотом наркотиков и профилактики наркомании в 2017 году, а также определению основных направлений, по которым будет проводиться работа в текущем году.

Преодолеть такое негативное социальное явление, как наркомания, можно только применяя комплекс мер на всех уровнях власти. О достигнутых в 2017 году результатах рассказала заместитель начальника 4-го отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Надежда Бондаренко. Она отметила, что подростки и молодежь по-прежнему самая уязвимая часть населения, находящаяся в зоне риска. Именно в работе с молодым поколением особенно важна просветительская работа, которую должны вести и в образовательных учреждениях, и в семьях.

С докладом также выступил врио заместителя начальника отдела уголовного розыска УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области Константин Мискевич. Он обратил внимание на необходимость более активного содействия населения правоохранительным органам при проведении оперативных мероприятий.