Сначала я расскажу о том, как познакомилась с гвардии полковником Геннадием Николаевичем Шалагиновым, героем сегодняшнего очерка. Это было в конце девяностых.

Они знали цену Победы

Тогда районный Совет ветеранов можно было назвать настоящим боевым подразделением армейского образца. Ни в коем случае не хочу умалить достоинства нынешнего ветеранского Совета, но он значительно видоизменился по своему составу в силу естественных причин. Тогда в него входили в большинстве участники Великой Отечественной войны, многие из них возглавляли первичные организации на местах.

Легендарные наши земляки! Иван Афанасьевич Малиновский, полковник, участник войны, многие годы работавший военкомом, а затем более десяти лет возглавлявший ветеранское движение района. Полковник Владимир Петрович Винокуров из Токсово – фронтовик, участник четырёх Парадов Победы в Москве, в том числе и самого первого – в июне 1945 года. Иван Гаврилович Тоцкий – после войны стал профессиональным военным, полковник запаса, возглавлял Совет ветеранов в посёлке Кузьмоловский. Капитан первого ранга Алексей Петрович Морозов, всю блокаду защищавший крепость Орешек. Участник взятия Берлина Александр Архипович Петухов. Константин Илларионович Иванов, воевавший на Ленинградском фронте, многие годы возглавлявший ветеранскую организацию в Бернгардовке. Сергей Дмитриевич Орлов, председатель Совета ветеранов из Рахьи, тоже воевал…

Их было десятка два таких командиров, которые прошли дорогами войны, знали цену жизни и смерти, очень любили Отчизну, боевых товарищей, сохранили патриотический дух до конца своих дней. Все эти наши герои при жизни были удостоены звания Почётных граждан Всеволожского района.

Конечно, главными праздниками для них были День Победы, День Советской Армии и Военно-Морского Флота, пере-именованный в День защитника Отечества, День полного снятия Ленинградской блокады.

На торжествах, где бы они ни проходили, – в Доме культуры или возле «Разор-ванного кольца» на Ладоге, на Румболовской горе у воинского захоронения, и потом, когда поднимали фронтовые сто грамм, ели солдатскую кашу, собирались на застолья, куда приносили припасы из собственных погребов, – всегда в таких встречах участвовали командиры воинских частей со своими сослуживцами.

Геннадий Николаевич Шалагинов, командир зенитного ракетного полка противовоздушной обороны, как-то особо энергично выделялся в этих компаниях. Именно его часть организовывала ежегодно 7 мая выезд ветеранов района в местечко рядом с берегом Ладожского озера, чтобы на природе, в неформальной обстановке, поздравить участников войны, блокадников с наступающим Днём Победы. Он, да и многие другие командиры, тесно взаимодействовали с ветеранскими организациями на близлежащих территориях дислокации воинских частей, принимали участие в патриотической работе. Да, это была настоящая дружба воевавших когда-то отцов и принявших у них боевую эстафету сынов Отечества!

И мы увидели ракеты

Как-то на таком празднике в честь Дня Советской армии я обратилась к Шалагинову: «Геннадий Николаевич, а очень сложно попасть корреспондентам в вашу часть, сделать репортаж для нашей газеты?». Он сказал, что подумает, тем более в апреле День ПВО, а у части юбилей. Я не знаю, были ли сложности согласования «наверху», но мы договорились. Это был 2002 год.

Поездка в зенитный ракетный дивизион была настолько запоминающейся, что я в деталях могу воспроизвести весь тот весенний день, настолько сильны были впечатления.

В редакцию к назначенному времени прислали машину. В часть мы поехали с Татьяной Владимировной Захаровой,

нашим корреспондентом. Она имела

прямое отношение к Совету ветеранов района, была членом президиума, начинала и много лет вела рубрику «Красная гвоздика», при ней вышло 100 выпусков, газета победила во Всероссийском конкурсе. Татьяна Владимировна написала много очерков об именитых фронтовиках района, в том числе и о тех, кого я назвала в начале материала. Кстати, она – внучка того знаменитого маршала Матвея Васильевича Захарова. В блокаду ребёнком по Дороге жизни из Всеволожска её вывезли по Ладоге на Большую землю. Вся жизнь Татьяны Владимировны связана с преподавательской деятельностью. Она – доцент, кандидат философских наук, в вузе преподавала философию и политологию. К нам в редакцию пришла после выхода на пенсию и отработала 17 лет.

За рулем сидел худенький паренек восточной внешности в солдатской форме, смуглый, глаза раскосые. Дорога была длинная, полями, лесами. Мы, особенно Захарова, расспрашивали солдатика о службе. Он прибыл сюда, в Ленинградский военный округ, то ли из Татарстана, то ли из Бурятии. Дома большая семья, здесь нравится, дедовщины нет, в Питер возили на экскурсию, очень красиво. Примерно такой разговор.

В части, а она располагалась далеко от трассы в лесу, нас встретил командир дивизиона подполковник Сергей Алексеевич Савичев. Мы побывали в казармах, в комнате боевой славы, в столовой, посмотрели, как устроена солдатская жизнь, поговорили с военнослужащими. Много фотографировали. Затем прошлись по территории.

Савичев подвел меня к помещению, похожему на вагончик. Внутри сплошь аппаратура, мигающие экраны, лампочки. Несколько офицеров внимательно следят за параметрами. Потом стою на крылечке, а метрах в ста какое-то сооружение: ввысь подняты стоящие вплотную высокие цилиндрические то ли емкости, то ли трубы, чем-то напоминающие элеватор. «Что это?» – задаю вопрос командиру. – «Это – ракеты». Я слегка опешила, а потом наивно, не ожидая утвердительного ответа, а просто зная, что такое современное оружие уже есть (в репортаже с парада на Красной площади показывали), так хитренько спрашиваю подполковника: «А это случайно не С-300?» А он отвечает: «Да, это С-300».

Как на Красной площади

Я смутилась от своей ироничной дерзости, но эти вертикальные трубы были совсем не похожи на ракеты, которые нам показывали по телевизору. Потом я робко, не надеясь (думаю: ведь оружие-то секретное), попросила: «А нельзя ли вас сфотографировать на фоне этих ракет?». А он и не возражал.

Куда-то позвонил, прибыла группа военнослужащих. И тут произошла метаморфоза. Эти «трубы» стали медленно наклоняться, остановились под углом градусов 45. И тут я узнала! Оказывается, постаментом для них служили большие грузовики, и когда весь тот комплекс принял соответствующее положение, он стал ну прямо таким же, как на военном параде на Красной площади.

А «вагончик», оказывается, – это святая святых: если, не дай Бог, ситуация наступит, именно в нём нажмут те самые пусковые кнопки, которые поднимут ракеты в небо, чтобы поразить вражеские цели.

Ребята-солдатики накинули на ракетный комплекс защитную сетку (чтобы номера и другие надписи закрыть). И я сделала этот снимок, которым горжусь до сих пор. Потом он был опубликован на 1-й странице газеты.

На тот момент С-300 был самый современный комплекс ПВО. Конечно, военную тайну мне никто не выдал, характеристику оружия не дал, да я бы всё равно ничего не поняла. Но тогда офицер рассказал, что прогресс на месте не стоит, и уже разрабатываются более совершенные образцы. Со временем я поняла, что речь шла об С-400, о том, что у России сейчас уже есть.

Мы выпустили во «Всеволожских вестях» специальный репортаж из этого дивизиона – целый разворот с десятком фотографий, с рассказом о солдатском быте, о заслугах особо отличившихся военнослужащих, отправили в часть дополнительный тираж. Газеты солдатики разобрали и отправили домой родным и невестам. Хорошие мы при этом испытывали чувства – спасибо профессии!

Не думать о секундах свысока

Спустя некоторое время, уже осенью, мне позвонил глава районной администрации Игорь Владимирович Самохин: «Приходите сегодня ко мне в кабинет, буду поздравлять Шалагинова». К назначенному времени появился Геннадий Николаевич при всем параде. Самохин вручил ему знак отличия и зачитал приказ большого военного начальства – Благодарность за успешно проведенные стрельбы на Астраханском полигоне.

Уже позднее я расспросила Шалагинова об этих ежегодно проходящих учениях. Кстати, и сейчас этот полигон действует и там оттачивают мастерство современные специалисты ПВО. Место дислокации находится в бескрайной степи где-то в глубине Астраханской области. Контингент живёт примерно месяц в полевых условиях в палатках с соответствующей «инфраструктурой». Задача тренировок – нанести точные ракетные удары и уничтожить воздушные цели после их обнаружения, а это – муляжи ракет или самолётов.

Цель может появиться в любое время суток, с любой стороны, на высоте от нескольких десятков метров до десятков километров и на расстоянии от места дислокации тоже разном и далеко не близком. А времени на нанесение удара по цели после обнаружения даются секунды, в лучшем случае минуты (зависит от дальности). Вот и получается: «Не думай о секундах свысока», промедление в буквальном смысле смерти подобно. Для того чтобы выполнить такую ювелирную, молниеносную работу, целый год постигают военную науку люди, учатся, оттачивают действия, проходя службу в частях ПВО. Чтобы потом ежедневно, заступая уже на боевое дежурство в ракетных дивизионах, во всеоружии охранять воздушные рубежи нашей Родины.

«Положи на стол папаху…

Когда Геннадий учился в школе, он хотел быть хирургом. Но, взрослея, укрепился в выборе: буду военным, как отец, которому, впрочем, не удалось осуществить свою мечту. Папа, Николай Дмитриевич, 1930 года рождения, в молодости поступил в училище связи, но офицером ему стать не было суждено, потому что сокращалась армия, закрылось училище. Он отслужил срочную и остался в армии прапорщиком, почти на всю свою трудовую жизнь. А характер у него, как вспоминает Геннадий Николаевич, был генеральский. Когда Геннадий окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище и предстал перед отцом в новеньком мундире с лейтенантскими погонами, Николай Дмитриевич сказал: «Вот папаху на стол передо мной положишь, тогда я успокоюсь». А папаха положена по рангу не ниже, чем полковнику. Отец, к сожалению, не дожил до этого дня, да и мамы, Людмилы Викторовны, уже не было. Кстати, она работала на танковом заводе. Хотела, чтобы сын получил мирную профессию, и первое время расстраивалась, что Геннадий решил стать военным. Но зато отец очень этим гордился. Жили они в городе Борисове, в Белоруссии, сейчас там осталась только родная сестра Геннадия Николаевича.

После училища он ненадолго попал в дивизион, где стояли ракеты средней дальности С-75 (сейчас их уже нет, давно сняты с вооружения), а вскоре полк передислоцировали в Монголию, в г. Чойбалсан, охранять тогда тревожные границы с Китаем. Целых шесть лет! Это были восьмидесятые годы.

Приехал как-то весной в отпуск в родной Борисов. В это время к сестре на несколько дней наведалась дочка подруги из другого белорусского городка Солигорска. Девушку звали Инна. Запал он на неё с первой встречи. Она побыла дня три и уехала домой. А он – на поезд и за ней – свататься. В общем, со дня знакомства до регистрации брака и свадьбы прошло всего девять дней. Вот такой он, Шалагинов: «Пришёл, увидел, победил!». И на всю жизнь! К нему, в Монголию, она приехала только зимой. Там, в Чойбалсане, родился у них первый сын.

Походная жизнь как офицерская доля

Военную карьеру Геннадий Николаевич делал быстро. Характер такой – не боялся принимать решения, умел сплотить сослуживцев, абсолютно знал дело. Приехал он в Монголию лейтенантом, дослужился до капитана. Потом, уже майором, прибыл под Тбилиси. Заменил командира дивизиона, командировка месячная в Казахстан на полигон, очень успешно выполнил боевую задачу. Комбриг прямо на полигоне предложил: пойдешь в академию (без очереди, кстати)! Военная командная академия ПВО имени Г.К. Жукова находилась в Калинине (пока три года там учился, переименовали в Тверь). Жили в общежитии в 9-метровой комнате. Родился второй сын, дали на четверых однокомнатную квартиру. Затем уже подполковник Шалагинов служил в Псковской области замкомандира полка, а в 1995 году был направлен в звании полковника командиром полка ПВО во Всеволожский район, в ту часть, о которой написано выше. И прослужил там Геннадий Николаевич семь лет.

– В армии служить нелегко, тем более в таких серьезных войсках и в такой должности, как командир полка. Высочайшая ответственность! Постоянная готовность и напряжение: при срочном вызове на пост отводилось не более 20 минут от дома до командного пункта в любое время суток. Это, так сказать, норматив. А у тебя в «хозяйстве» – шесть дивизионов. В подчинении – не одна сотня человек. И постоянная учёба – ведь самое серьезное оружие из того, какое есть на земле, доверено военным из ПВО! Но в этом и гордость, и осознание своей нужности. Стране, людям, если хотите, миру! – так Геннадий Николаевич подвел черту своим воспоминаниям. – Вот, представляете, судьба, – добавил ещё он. – Когда я служил в Монголии ещё лейтенантом, меня направили на учёбу по освоению новой техники. Как вы думаете, куда? Да вот сюда, в эту самую воинскую часть во Всеволожском районе, куда я возвратился спустя много лет командиром. Так в жизни бывает, такова воля случая или Господа.

В подчинении 13 деревень

В 2002 году Шалагинов ушёл в запас, имея много наград, в том числе орден «За военные заслуги». Выехал из военного городка, обосновался во Всеволожске, где ему и другим старшим офицерам полка Министерство обороны выделило жильё. На гражданке без дела не остался. Четыре года возглавлял администрацию Вагановской волости. А это – тринадцать деревень от Ириновки до Коккорева и ст. Ладожское озеро, и заброшенные когда-то рабочие посёлки на бывших торфоразработках. Ни одного градообразующего предприятия, масса проблем – от нехватки электроэнергии, прорех в коммуналке, плохих дорог и т.д. Но потихоньку проблемы решались. Люди в него поверили. Первое, что он сделал, – создал себе опору из общественников, организовал Вагановский совет ветеранов, который активно действует и по сей день.

В 2006 году началась повсеместная муниципальная реформа, Вагановская волость вошла в состав Рахьинского городского поселения. Г.Н. Шалагинов перешёл работать в администрацию города Всеволожска, возглавив службу ГО и ЧС. С лета этого года полномочия переданы в район, соответственно, эта городская служба слилась с районной.

Сегодня – на порядок выше…

Мы встретились с Геннадием Николаевичем в редакции неделю назад. Приближался День защитника Отечества, редакции нужен был герой номера. Шалагинов – это тот офицер, который прекрасно олицетворяет собой представителя доблестных Вооруженных сил нашей страны. Он простой, открытый, интересный человек, и ещё есть прекрасный, как у нас говорят, информационный повод: Шалагинов отметил 60-летний юбилей.

Мы долго вспоминали жизненные истории, связанные и с ветеранами района, и с разными событиями. Говорили о политике, дискутировали. Спросила о друзьях-товарищах. Конечно, они у него есть. Например, Василий Аркадьевич Рубин, на гражданке работавший в административных службах

г. Всеволожска, Александр Николаевич Горбунов, ныне заместитель главы Романовского поселения, – они бывшие заместители командира полка. Да и со многими другими сослуживцами Шалагинов поддерживает связи. Из друзей молодости? – Есть дорогой человек: Анатолий Сытый, в училище вместе учились, потом судьба разбросала. А встретились в Твери, в академии. С тех пор на связи. Он тоже полковник, живёт в Москве.

Зашёл разговор и о Сирии, о том, как его современные российские боевые коллеги блестяще проявили себя в военных действиях в этой арабской стране. Я спросила Геннадия Николаевича:

– Далеко ли ушла вперёд наша ракетная техника, которая применялась на этой

войне с террористами?

– Да, качественней стала, ещё выше на порядок, – я имею в виду С-400.

– А если бы Родина позвала, вы нашли бы для себя там место применения?

– Запросто мог бы быть инструктором в Сирии. Кстати, мысль была – а не попроситься ли на самом деле. Даже с женой обсудил. Она, конечно, не одобрила. Да и вряд ли меня возьмут. По возрасту не подхожу. А жаль…

Вера ТУМАНОВА