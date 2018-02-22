В праздничные дни на кавголовском трамплине пройдут соревнования на Приз памяти мастеров спорта международного класса Анатолия Жегланова и Сергея Сайчика. Они выступали на Олимпийских играх и завоевали немало наград на международных соревнованиях. Оба олимпийца тренировались на кавголовских трамплинах и были друзьями.

24 февраля в 12.00 начнутся показательные выступления на трамплине К-40. 25 февраля на 11.45 запланировано торжественное построение, а в 12.00 – прыжки с трамплина К-65. Ожидается, что награждение будут проводить: младший брат Сергея Сайчика – Владимир Сайчик и сын Анатолия Жегланова – Владимир Жегланов.

Посмотреть прыжки летающих лыжников смогут все желающие. Вход на трамплин будет свободный.

Людмила ОДНОБОКОВА