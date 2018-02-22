Правительство Ленинградской области выступило за ужесточение мер в отношении недобросовестных застройщиков в ходе парламентских слушаний по проблемам обманутых дольщиков. Кроме того, власти региона выступили с идеей создать «черный реестр застройщиков».

Участники встречи отметили, что законодательные инициативы в долевом строительстве должны быть направлены на контроль и предотвращение мошеннических или коррупционных схем, развитие цивилизованного и безопасного рынка, предотвращение кризисных ситуаций, которые останавливают строительство и лишают людей возможности построить единственное жилье.

За ужесточение ответственности недобросовестных застройщиков выступил и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В своем выступлении глава 47-го региона отметил, что «застройщик не отделается только испугом и условным наказанием, а получит реальный тюремный срок с конфискацией имущества».

– Ситуация, которая сложилась на рынке долевого строительства Ленинградской области, требует целого комплекса срочных и безотлагательных решений и мер, – отмечали дольщики. – Поэтому необходимо изменить действующее законодательство, которое должно быть нацелено на защиту участников долевого строительства.