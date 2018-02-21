Масс-старт с Антоном Шипулиным пройдет в Токсово

На базе Военного института физической культуры в Токсово 23 февраля при поддержке Федерации лыжных гонок Санкт-Петербурга пройдут состязания в формате масс-старт для всех желающих. В гонке примет участие Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете по биатлону Антон Шипулин.

Участникам предстоит на выбор преодолеть дистанции 1,2 км, 6 км, 12 км либо 24 км.

Самый стойких лыжников ждут особые награды. На дистанции 24 км у мужчин и 12 км у женщин победители в абсолютном зачете будут награждены ценными призами от компании Fischer.

Старт для младших групп в 11.00, для всех остальных – в 12.00. Регистрация заканчивается сегодня, 21 февраля, в 24.00 на сайте: www.o-time.ru Организаторы приглашают всех желающих принять участие.