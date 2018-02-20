Представители шведского концерна Лантманнен на встрече с заместителем председателя правительства – председателем комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу региона Олегом Малащенко сообщили о планах по расширению производства в Ленинградской области.

Шведский пищевой гигант намерен построить в регионе новое пищевое производство с установкой двух линий по производству хрустящих хлебцев, кондитерских и хлебобулочных изделий.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, предприятие будет построено на промышленной площадке компании во Всеволожском районе.

Объем производства продукции на действующем предприятии Лантманнен в Ленинградской области – 18 тонн в сутки. Предприятие работает в три смены. Ассортимент выпускаемой продукции – 20 наименований. Реализация готовой продукции осуществляется в Ленинградскую область, Санкт-Петербург, другие субъекты РФ, Республику Беларусь, ведутся переговоры по поставкам продукции в Грузию.