Госдума приняла законопроект о повышении МРОТ с 1 мая

Сегодня, 16 февраля, депутаты Госдумы приняли в окончательном третьем чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

Проект закона был предложен Президентом РФ Владимиром Путиным после встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода.

С 1 января 2018 года МРОТ установлен в размере 9 489 рублей в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума. С 1 мая МРОТ повысится до 11 163 рублей. Изменения коснутся 3 млн человек. Из них 1,6 млн заняты в государственных и муниципальных учреждениях.