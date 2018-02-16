Более 500 военнослужащих отработают применение новой методики разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров.

Во Всеволожском районе на полигоне Сертолово проведут военные учения, по замыслу которых мотострелковому подразделению, усиленному разведывательными, танковыми, инженерными, артиллерийскими и авиационными подразделениями, предстоит отразить наступление превосходящих сил условного противника и завершить его разгром ответным контрнаступлением.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, к исследовательскому учению привлечено свыше 100 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолёты Ми-8АМТШ, танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град».

«Контурная» методика позволит вести разведку в режиме онлайн и наносить поражение с максимальной скоростью, для этого все подразделения будут находиться в едином информационном пространстве. Корректировка огня будет осуществляться с помощью комплексов разведки, управления и связи «Стрелец», беспилотных летательных аппаратов и наземных станций разведки.

За ходом учения будут наблюдать все командиры соединений и воинских частей Западного военного округа.

Фото пресс-службы Западного военного округа