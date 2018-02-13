Плановое комплектование детских садов на 2018–2019 учебный год будет проводиться в период с 15 апреля по 15 мая 2018 года.

Родители или законные представители в год поступления ребенка в образовательную организацию обязаны представить в комитет по образованию районной администрации или специалисту комитета по образованию, ведущему прием в АМУ «Центр муниципальных услуг», до 14 апреля 2018 года оригиналы документов, подтверждающие право заявителя на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в образовательную организацию, оригинал документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребывания (форма № 3 или форма № 8 или форма № 9). Также необходимо актуализировать следующие данные о ребенке: контактные телефоны, адреса электронной почты и перечень приоритетных дошкольных учреждений, сообщает комитет по образованию администрации Всеволожского района.

В период планового комплектования детских садов приостанавливается прием заявлений о внесении изменений в заявки детей в системе АИС ЭДС.

По всем вопросам, связанным с приемом в дошкольные образовательные организации Всеволожского района, можно обращаться в комитет по образованию по тел. 8 (813-70) 57-036. График работы телефона: понедельник – четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

График приема специалистов комитета по образованию (г. Всеволожск, ул. 1-я Линия, д. 38): понедельник с 15.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

График приема специалиста комитета по образованию, ведущего прием в АМУ «Центр муниципальных услуг» (г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10): понедельник с 09.30 до 17.30, вторник с 09.00 до 13.00.