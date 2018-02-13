Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко опубликовал в преддверии Масленицы очередной ролик на своем официальном канале в YouTube. На этот раз глава региона запустил #БлинChallenge. Первый блин в форме, напоминающей карту Ленинградской области, губернатор испек сам.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно испечь блин любой формы, любого размера, посвященный любой тематике. Выложить видео или фото с блином с одним из хэштегов: #блинчеллендж, #БлинChallenge или #МасленицаЛенобласть. Необходимо быть участником группы Ленинградская область.

В номинации «Самый креативный ленинградский блин» предусмотрен приз – профессиональная сковорода 28 см. Участвовать могут только жители Ленинградской области. В номинации «Самый нарядный блин», приз – блинная сковорода. Участвовать могут только жители Ленинградской области. А в номинации «Самый дружелюбный блин» могут принимать участие жители любых регионов России. Приз – сковорода со смайликами. Итоги будут подведены 19, 20 и 21 февраля после голосования за каждую номинацию.

Полная версия ролика доступна по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=yKEafU8JCYE