Масленица – по нормам безопасности

Вот уже на протяжении многих веков каждый год в конце зимы или начале весны россияне празднуют Масленицу. Всю масленичную неделю люди пекут блины, ходят друг к другу в гости, веселятся. А в последний день масленичной недели принято сжигать чучело Зимы. И по сей день кульминацией Масленицы остается сжигание чучела. Это символизирует прощание с холодами и наступление весны. В этот день проходят массовые гулянья. Но многие граждане самостоятельно устраивают во дворах и на своих приусадебных участках сожжение Масленицы. Однако необходимо помнить, что открытый огонь таит в себе большую опасность. Поэтому, как бы ни была сильна народная традиция, о правилах пожарной безопасности забывать нельзя!

При сжигании чучела Масленицы помните несколько правил:

- чучело должно быть установлено на специальной площадке, которая должна располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайших строений, зданий и сооружений;

- не располагайте чучело вблизи от дома или хозяйственных построек;

- не делайте его слишком большим;

- поджигать чучело необходимо с подветренной стороны и с помощью факела, не используйте легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) для поджигания;

- чучело необходимо устанавливать на устойчивой поверхности, при этом нужно учесть силу и направление ветра, так как разлетающиеся искры могут вызвать возгорание близстоящих строений, сооружений и построек;

- место сжигания чучела должно быть огорожено от людей по всему периметру на расстоянии не ближе 10 метров;

- не оставляйте без присмотра горящее чучело;

- убедитесь, что его остатки хорошо потушены;

- при сжигании чучела необходимо иметь первичные средства пожаротушения, не менее двух порошковых огнетушителей объёмом не менее 5 литров.

Строго соблюдайте требования пожарной безопасности при сжигании чучела, чтобы весёлый народный праздник не превратился в трагедию.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области напоминает: при возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам «01» или «101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «101», «112» или 8 (813- 70) 40-829.