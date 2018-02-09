В ночь с 10 на 11 февраля на развязке КАД с Шафировским проспектом перекроют три съезда

В связи с восстановлением технических средств организации дорожного движения на транспортной развязке КАД на пересечении с Шафировским проспектом (104-й км внешнего кольца, 37-й км внутреннего кольца) будут полностью перекрыты на 7 часов съезды № 3, № 6-1, № 6-2.

– В период с 23.00 10 февраля 2018 года до 6.00 11 февраля 2018 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезд из Санкт-Петербурга с Шафировского проспекта на внешнее кольцо КАД и съезды с внешнего кольца КАД в Санкт-Петербург на Шафировский проспект и на внутреннее кольцо, – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтированы сигнальные фонари дежурного освещения.