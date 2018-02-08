В минувшие выходные во Всеволожском районе стартовал социокультурный проект «Мой маленький дворик», который с успехом реализуется на территории районных поселений в летний период. Однако организаторы решили, что очарование наступившей наконец зимы никого не оставит равнодушным к развлечениям на свежем воздухе. Теперь каждые выходные в разных поселениях района жителям предлагают принять участие в концертно-игровой интерактивной программе.

Первые мероприятия уже прошли в городе Сертолово и Бугровском поселении. Игры, конкурсы, хороводы, частушки и переплясы – в программе гуляний то, что всегда интересно детям и их родителям.

Следующие населённые пункты, которые посетит веселая команда аниматоров:

10 февраля – 16.00–17.30 – д. Колтуши, ул. Верхняя, 5С (территория напротив магазина Spar);

11 февраля – 12.00–13.30 – пос. им. Свердлова, мкр 1, Западный проезд, д. 15 (многоэтажный жилой комплекс).