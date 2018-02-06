МФЦ Ленинградской области переходят на 12-часовой график работы

Отныне рабочий день многофункциональных центров Ленинградской области будет длиться 12 часов, без перерыва и выходных. Это позволит сократить очереди и улучшить качество предоставляемых услуг.

Как сообщили в пресс-службе МФЦ Ленинградской области, ранее не во всех 33 районных отделениях 47-го региона МФЦ работали в таком режиме. Во Всеволожском районе в Центр предоставления услуг «Мои документы» можно обращаться ежедневно с 9.00 до 21.00. Последними отделениями, присоединившимися к новому графику, стали МФЦ в Бокситогорском районе и в Пикалево.

– Увеличение штатной численности работников МФЦ позволило усилить наши точки и тем самым сделать предоставление государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области более доступным и комфортным, – комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Напомним, первый МФЦ был открыт в области в 2013 году. Сегодня в 33 центрах, открытых в каждом районе региона, жители могут получить более 400 государственных, муниципальных и специализированных услуг по принципу «одного окна». Ленинградская область вошла в список из 39 регионов, запустивших предоставление услуг предпринимателям в качестве пилотного проекта, открыв в каждом МФЦ специализированные окна «Мой бизнес», и удостоилась награды Минэкономразвития.