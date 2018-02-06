В это воскресенье на Румболовской горе прошел очередной, уже второй по счету этап массовых лыжных соревнований «Лыжня зовет». В этот раз в состязаниях приняло участие еще больше человек – 380, а заявок было свыше 500.

Дал старт лыжне глава районной администрации Андрей Низовский.

– Особенно приятно, что лыжня позвала так много школьников, ну а где малыши – там и их родители. Получился настоящий семейный праздник спорта во Всеволожске! – отметил Андрей Александрович.

Третий, заключительный этап пройдет на Румболовской горе 25 февраля. Ознакомиться с предварительными протоколами можно здесь.

Фото Антона ЛЯПИНА