XX Токсовский марафон выиграл спортсмен из Токсово Вячеслав Зуев

В посёлке Токсово на базе СКА 3 февраля прошёл юбилейный, ХХ Токсовский лыжный марафон. Он собрал около 700 участников, которые приехали из различных уголков Ленинградской области, из Санкт-Петербурга и других городов России.

Трасса проходила по холмам среди заснеженных сосен возле озера Хепоярви. Лыжникам были предложены дистанции в 10, 33 и 50 километров свободным стилем. Абсолютным победителем на дистанции 50 км стал спортсмен из Токсово Вячеслав Зуев. Он пробежал 50 километров за 2 часа 16 минут 03 секунды, обогнав своего ближайшего соперника на 1 минуту 42 секунды.

Вячеслав Зуев является мастером спорта, он родился, сформировался как спортсмен и сейчас проживает в посёлке Токсово. Он стал дважды чемпионом Токсовского марафона, победителем международного марафона в Лахти, победителем марафона «Невская классика» 2017 года. В 2015 году завоевал звание чемпиона мира среди ветеранов.

Руководитель МБУ «Всеволожский центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Юлия Кургузкина заняла первое место в своей возрастной группе среди женщин. На этот раз проходил отдельный символический забег для маленьких детей, которые ещё только учатся ходить на лыжах.

Победители марафона получили ценные подарки. Награды вручали глава Всеволожского района Ольга Ковальчук, глава районной администрации Андрей Низовский и начальник отдела физкультуры и спорта Андрей Чуркин. Памятные медали были вручены всем участникам состязания.

Уровень Токсовского марафона год от года растёт. Сейчас он входит в серию Russialoppet . Эта серия включает в себя 20 лыжных стартов, которые один за другим проводятся в разных городах России – от Камчатки и до Мурманска. В Ленинградской области в серию Russialoppet включены два старта, и оба они проходят в Токсово: «Невская классика» и Токсовский марафон. В этом году «Невская классика» будет проходить 11 марта и всеволожские лыжники уже начали подготовку к этому соревнованию.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА