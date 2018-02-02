В Ленинградской области 3 февраля состоятся патриотические митинги-концерты «Россия в моем сердце!», посвященные поддержке российских спортсменов-олимпийцев. Кроме того, в этот же день по всей области пройдут мероприятия в честь героев, которые сражались в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Митинг-концерты в поддержку российских олимпийцев:

10.00 – митинг-концерт в Кировске (ул. Новая, площадь у памятника Ленину).

12.00 – митинг-концерт в Сосновом Бору (ул. Солнечная, д. 12, торговый комплекс «Галактика»).

12.00 – митинг-концерт в Тосно (пр. Ленина, д. 45).

12.00 – митинг-концерт в Приозерске (центральная городская площадь).

12.00 – митинг-концерт в Выборге (ул. Парковая, д. 2Б, площадка перед стадионом «Водник»).

12.00 – митинг-концерт в Волосово (пр. Вингиссара, д. 57, досуговый центр «Родник»).

12.00 – митинг-концерт в Волхове (площадь Ленина).

14.00 – митинг-концерт в Бокситогорске (ул. Комсомольская, д. 5А, площадь у Дворца культуры).

Мероприятия, посвященные годовщине Сталинградской битвы и освобождению территории Ленинградской области от немецко-фашистских захватчиков:

10.00 – исторический квест «Имена неизвестных улиц».

Ленинградская область, город Кировск, ул. Набережная, парк культуры и отдыха.

11.00 – военно-исторический фестиваль «Операция «Уран», посвященный 75-й годовщине победы в Сталинградской битве.

Ленинградская область, город Всеволожск, ул. Садовая, парковая зона.

11.00 – митинг-концерт, посвященный 75-летию битвы за Сталинград.

Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Кипень, площадь у Дома культуры.

12.00 – митинг-концерт, посвященный 75-й годовщине Сталинградской битвы.

Ленинградская область, город Гатчина, пр. 25 Октября, д. 5, площадь Победы у монумента «Защитникам и освободителям Гатчины в годы Великой Отечественной войны».

12.00 – митинг-концерт и Всероссийский молодежный квест, посвященный 75-летию Сталинградской битвы.

Ленинградская область, город Лодейное Поле, пр. Урицкого, напротив дома народного творчества.

12.00 – митинг-концерт, посвященный Дню освобождения города Луги от немецко-фашистских захватчиков.

Ленинградская область, город Луга, пр. Кирова, д. 75, площадь у Дома культуры.

12.00 – митинг-концерт в поддержку волонтерского движения.

Ленинградская область, город Подпорожье, ул. Ленина, д. 2, площадь у культурно-досугового комплекса.

12.00 – митинг-концерт, посвященный Дню освобождения Сланцевского района от немецко-фашистских захватчиков.

Ленинградская область, город Сланцы, ул. Партизанская, д. 8, городской парк культуры и отдыха.

13.00 – митинг-концерт, посвященный сбору средств для детей с ограниченными физическими возможностями.

Ленинградская область, город Кириши, ул. Мира, д. 15, досуговый центр «Восход».

14.00 – митинг-концерт «День воинской Славы России».

Ленинградская область, город Тихвин, площадь Свободы.

14.00 – митинг-концерт, посвященный 74-й годовщине освобождения города Кингисеппа от фашистских захватчиков.

Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Карла Маркса, д. 40, Дом культуры.