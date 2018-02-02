Сообщение о пожаре на АЗС в поселке Ковалёво Всеволожского района поступило сегодня, 2 февраля, в 04.55 на пульт дежурной службы МЧС.

Было установлено, что горят четыре горизонтальных резервуара с дизельным топливом, существовала угроза разлива, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти. Общая площадь возгорания составила 500 кв. м. Спасатели работали оперативно. К месту пожара были направлены 12 пожарных расчетов. Кроме того, экстренно эвакуировано несколько легковых автомобилей и бензовозов.

Спустя три часа пожар удалось потушить. Всего в ликвидации пожара участвовало 57 человек и 24 единицы техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ленобласти