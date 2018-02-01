Профилактическая операция «Снегоход» 7 февраля стартует в Ленобласти.

Рейд, который продлится весь февраль, проводит управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю, сообщает пресс-служба губернатора и правительства 47-го региона. Снегоход является полноценным транспортным средством и требует регистрации. Сегодня в органах Гостехнадзора региона зарегистрировано около 5 тысяч снегоходов. По статистике, на технический осмотр владельцы внедорожных мототранспортных средств представляют порядка 1% снегоходов и эксплуатируют их в нарушение правил.

В ходе рейда особое внимание будет уделяться соблюдению правил регистрации и проведения технического осмотра машин. Инспекторы проверят также наличие у владельцев допуска к управлению внедорожными транспортными средствами, которым является удостоверение тракториста-машиниста с открытой категорией «АI», а также порядок эксплуатации и соблюдение в городах и селах требований охраны окружающей среды.

В профилактическом мероприятии примут участие государственные инженеры-инспекторы Гостехнадзора Ленинградской области, совместно с ГИБДД, МЧС, ГИМС и органами исполнительной власти Ленинградской области. Операция пройдет в акватории Онежского озера, Ладожского озера, Финского залива, где собирается основная масса рыбаков и используются снегоходы, а также в лесных массивах вблизи населенных пунктов Ленинградской области.