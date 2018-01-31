В Санкт-Петербурге 160 спортсменов приняли участие в Гран-при Северо-Западного федерального округа по акробатическому танцу. Девушки Всеволожского танцевального клуба «Галатея» фактически заняли весь пьедестал.

В номинации «Акробатическое шоу» в разных возрастных категориях девушки завоевали 15 первых мест, 4 вторых места и 1 третье. В номинации «Акробатический танец» – 9 первых мест и 4 вторых места. В номинации «Акробатический этюд» – 2 первых места и 1 второе место. Тренируются спортсменки под руководством Надежды Карпуниной.

Людмила ОДНОБОКОВА