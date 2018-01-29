Новая дорога разгрузит жилые кварталы Нового Девяткино от транспортного потока – в феврале подрядчик приступает к ее строительству.

На совещании под руководством заместителя председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаила Москвина представители компании «Дальпитерстрой» подтвердили свои намерения приступить к строительству дороги, соединяющей ул. Арсенальную с Токсовским шоссе, в начале февраля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Работы начнутся с вырубки старых деревьев и устройства дорожного корыта. Проект дороги согласован, получено разрешение на строительство: будет построено 200 м двухполосного дорожного полотна и реконструировано 523 м Токсовского шоссе. По словам представителя подрядчика, объект будет введен в августе.

Новый участок дороги позволит вывести поток автотранспорта за пределы жилого квартала. В декабре соответствующее поручение о первоочередном строительстве соответствующей дорожной перемычки дал глава региона Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в район новостроек.