В поселке Лемболово 27 января в 11.00 стартует Звёздный лыжный поход школьников Санкт-Петербурга, приуроченный к 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

Поход откроется митингом у памятника летчикам-героям Великой Отечественной войны, расположенного возле железнодорожной платформы «Лемболово». После митинга участники выйдут на старт «звездных лучей»: двух-, пяти- и десятикилометровых маршрутов. В походе примут участие около 1 000 школьников из всех районов Санкт-Петербурга. Кроме того, в этом году в Звездном лыжном походе примут участие члены детских общественных объединений: «Российское движение школьников», «Союз юных петербуржцев» и «Юные за возрождение Петербурга», а также сотрудники комитета по образованию.

Начинающие лыжники будут штурмовать более короткие дистанции, а старшеклассники смогут попробовать силы на самом протяженном маршруте. Капризы погоды не станут помехой – в случае резкого потепления и схода снежного покрова участникам будут предложены пешеходные маршруты.

На ключевых участках «лучей» движение детских групп будет контролироваться членами Региональной маршрутно-квалификационной комиссии Санкт-Петербурга и обучающимися Городской школы инструкторов детско-юношеского туризма (ГБОУ «Балтийский берег»). Во время прохождения маршрутов все команды получат задания в виде теста с вопросами о блокаде Ленинграда. На финише маршрутов команды должны будут собираться в полном составе и сдавать тесты с ответами организаторам похода. Все команды будут награждены сертификатами об участии и вымпелами, а каждый участник – значком с символикой мероприятия.

В районе старта и финиша похода будет развернута передвижная экспозиция Музея истории детско-юношеского и молодежного туризма России, посвященная деятельности туристов и альпинистов в годы Великой Отечественной войны – в тылу и на фронте.