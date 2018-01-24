Поправки в градостроительные нормативы предусматривают понижение максимальной этажности с 16 до 12 этажей в городских поселениях, а также увеличение норм обеспеченности машино-местами с 440 до 500.

Местные нормативы для районов и городского округа разработаны по требованию федерального законодательства и утверждены в декабре 2017 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

– Мы жестко придерживаемся позиции, что Ленинградская область должна развиваться как регион неплотной и немногоэтажной застройки. Экспансии высотных домов от границ с Санкт-Петербургом вглубь нашей территории не будет, – подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Глава региона также отметил, что власти на местах должны помнить, что любой новый квадратный метр несет за собой нагрузку – это строительство социальных объектов и их содержание.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива