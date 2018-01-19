В Петрозаводске прошло первенство Северо-Западного федерального округа по тхэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок 2001–2003 годов рождения.

По итогам стартов будет осуществляться отбор на первенство России, которое пройдет в феврале в Чебоксарах.

Спортсмены из посёлка имени Морозова успешно выступили на этих соревнованиях и выполнили (подтвердили) разряды на звание кандидатов в мастера спорта. Полина Дзарагазова в весовой категории 55 килограммов завоевала 1 место. Сергей Мальцев в весовой категории 51 килограмм завоевал 1 место. Михаил Мальцев в весовой категории 51 килограмм завоевал 3 место.

Соб. инф.