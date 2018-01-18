Ребенок блокады посвятил стихотворение шоферу Дороги жизни

Поэт, художник Олег Костромин – наш земляк, хоть по месту рождения – ленинградец. Но всю блокаду, всю войну огромная семья Костроминых – мать и шестеро малолетних детей – прожили в крошечном домике в Бернгардовке. Под Невской Дубровкой был ранен и умер в госпитале глава семьи – Иван Костромин. Воевала старшая дочь – Ольга, дошла до Берлина, вернулась. А 17-летний Лёня, старший брат, призванный на фронт в 1944-м, не вернулся, погиб под Нарвой. А вокруг их домика в Бернгардовке, где ютилась всю войну семья, располагалась воинская часть. И среди тех, кто опекал и подкармливал 3-летнего Олега, был и младший сержант, шофер Дороги жизни Андрей Фролов. Ему и посвящено произведение поэта.

Шоферу мл. сержанту Андрею Фролову

и другим военным шоферам Дороги жизни посвящается

Врешь, нас не возьмешь…

Андрей Фролов, шофер Дороги жизни, -

Он в Ленинград муку и хлеб везет,

И верен он присяге и Отчизне –

Победа будет! – знает наперед.

Кабина настежь, иней на ресницах,

Туманит взор слезы застывшей лед,

И онемели пальцы в рукавицах,

Но губы шепчут: Врешь, нас не возьмешь!..

А бомбы рвутся сзади, слева, справа,

И полыньи смертельные парят…

«Уйти под лед» он не имеет права –

Ждет помощи голодный Ленинград…

Закончив рейс, присядет на подножку

И самокрутку не спеша свернет…

Андрею завтра снова в путь-дорожку,

Он утром вновь машину поведет!

Опасен путь!.. Коварен лед и тонок,

И полыньи смертельные парят,

И сколько их, полуторок, трехтонок

В холодных водах Ладоги лежат…

Но вот свершилось – прорвана блокада!

Андрей Фролов на Запад держит путь…

Медаль «За оборону Ленинграда»

Огнем победным озаряет грудь!!!

Мы помним их, простых сынов Отчизны,

Чью волю враг огнем не смог сломить,

Всех шоферов на всех Дорогах жизни –

В сердцах их подвиг вечно будет жить!

Олег Костромин

Мкр Бернгардовка