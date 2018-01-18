В КДЦ «Южный» 25 января в 17.00 состоится мероприятие «День студента». По случаю праздника администрация Всеволожского района проводит конкурс «СтудМистер» и «СтудМисс». Принять участие в состязаниях могут студенты образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования Санкт-Петербурга, Ленинградской области, жители Всеволожского района.

Конкурс состоит из двух этапов. Первый этап – отборочный (заочный). Желающие принять участие выкладывают на стену группы (https://vk.com/vsevstudent) пост со своей фотографией и рассказом о себе, о своем образовании, увлечениях, делятся своими интересами (можно в формате презентации). Либо присылают информацию о себе на почту: molod_ezh@mail.ru Оценивается – оригинальность идеи, творчество, креативность мышления. Жюри конкурса определяет финалистов: три молодых человека и три девушки, которые пройдут во второй этап конкурса. Заявки принимаются до 23 января.

Второй этап – финал (очный) пройдет 25 января в 17.00. Шесть финалистов будут бороться за титул «СтудМистер» и «СтудМисс». Ребята будут участвовать в конкурсах и покажут зрителям презентацию о себе (видеопрезентация или творческий номер не более 5 минут на человека). Победители и финалисты конкурса награждаются ценными призами.