«Но гражданином быть обязан!»: во Всеволожске прошел первый форум гражданского общества

Сегодня во Всеволожске завершил работу первый гражданский форум «Муниципальная власть и гражданское общество: сотрудничество во имя развития», созванный по инициативе администрации и Общественной палаты МО «Всеволожский муниципальный район».

Участниками форума стали представители некоммерческих организаций и жители района с активной гражданской позицией. Он прошел в стенах местного агропромышленного техникума. Открыл мероприятие председатель Общественной палаты Всеволожского района Виктор Рожнов. Собравшихся приветствовали глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Журавлев.

На основе наглядных цифр и фактов глава районной администрации представил участникам форума некоторые итоги социально-экономического развития Ленинградской области в целом и Всеволожского района в частности. Так, например, только в минувшем 2017 году в районе было сдано в эксплуатацию 10 новых детских садов, открыты новые медицинские учреждения, по ряду позиций увеличил прошлогодние показатели агропромышленный комплекс, заметно улучшилась ситуация в сфере дорожного хозяйства и жилищно-коммунального комплекса.

Руководитель района призвал участников форума принимать участие в формировании государственной политики, обсуждать и решать социально значимые вопросы, организовывать взаимодействие между населением и властью.

Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям районной администрации Евгения Шостак познакомила с этапами развития районного волонтерского движения.

В рамках проведения первого гражданского форума работали дискуссионные площадки по темам «Организация работы социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере молодежной политики», «Организация работы СО НКО в сфере социальной и благотворительной помощи, экологической безопасности» и «Взаимодействие НКО со средствами массовой информации».

Итогом работы первого гражданского форума Всеволожского района стало принятие резолюции, в которой его участники представили ряд рекомендаций органам власти Всеволожского района. В частности, было выдвинуто предложение разработать районную целевую программу «Развитие гражданского общества во Всеволожском районе Ленинградской области».

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА