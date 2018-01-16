Свыше 1 200 заявителей воспользовались услугами МФЦ Ленинградской области в первый день приема заявлений для записи детей в первые классы общеобразовательных учреждений. По сравнению с 2017 годом показатель практически не изменился.

По итогам первого дня приема документов наибольшее количество обращений за предоставлением услуги зарегистрировано в Гатчинском (273 заявки), Тосненском (182), Кировском (167) и Всеволожском (146) районах.

Кроме МФЦ, подать заявление можно через портал «Госуслуги» и в самих школах.

Запись в общеобразовательные учреждения открыта для детей, проживающих на территории региона, с 15 января до 30 июня и с 1 июля по 5 сентября – для детей, не проживающих на закрепленной территории. Услуга предоставляется при предъявлении паспорта родителя и свидетельства о рождении ребенка бесплатно.