Главное управление МЧС России по Ленинградской области подготовило предварительный список мест крещенских купаний на территории региона. На данный момент в списке 61 адрес, но возможно, в ближайшее время в него будут внесены изменения. В списке мест крещенских купаний на территории Всеволожского района в настоящее время – 8 адресов.

Предварительный список мест крещенских купаний на территории Всеволожского района:

Щегловское СП, дер. Щеглово, Щегловский парк, пруд;

Куйвозовское СП, пос. Стеклянный, озеро Силанде;

Дубровское ГП, пос. Дубровка, ул. Советская, д. 38, купель у храма;

Заневское ГП, д. Кудрово, ул. Ленинградская, река Оккервиль;

Новодевяткинское СП, д. Новое Девяткино, водоем по ул. Озерной, д. 4;

Юкковское СП, д. Юкки, озеро Тохколодское;

Токсовское СП, пос. Токсово, ул. Лыжная, д. 16, купель на территории собора;

Колтушское СП, п. Воейково, озеро Безымянное.

На водоемах Ленинградской области, в местах массового купания, обеспечивать безопасность верующих будут спасатели, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, ВОСВОД, а также бригады скорой помощи и полиция.

Главное управление МЧС России по Ленинградской области убедительно просит жителей соблюдать меры безопасности во время крещенских купаний:

- купаться только в оборудованных местах;

- категорически запрещено употреблять алкоголь перед купанием;

- нельзя окунаться в прорубь голодным, приём пищи желательно осуществлять не менее чем за час до купания;

- перед окунанием желательно слегка разогреться, для этого можно сделать несколько приседаний и наклонов;

- запрещено купание детей без присмотра родителей или взрослых;

- не разрешается нырять в воду непосредственно со льда;

- следует окунаться не больше, чем на 10–15 секунд;

- при купании необходимо соблюдать очередность погружения и не создавать давку;

- категорически запрещено подъезжать к купели на автотранспорте;

- при спуске в прорубь будьте предельно осторожны, держитесь за перила лестницы.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива