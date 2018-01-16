Где во Всеволожском районе можно искупаться в Крещение
Главное управление МЧС России по Ленинградской области подготовило предварительный список мест крещенских купаний на территории региона. На данный момент в списке 61 адрес, но возможно, в ближайшее время в него будут внесены изменения. В списке мест крещенских купаний на территории Всеволожского района в настоящее время – 8 адресов.
Предварительный список мест крещенских купаний на территории Всеволожского района:
Щегловское СП, дер. Щеглово, Щегловский парк, пруд;
Куйвозовское СП, пос. Стеклянный, озеро Силанде;
Дубровское ГП, пос. Дубровка, ул. Советская, д. 38, купель у храма;
Заневское ГП, д. Кудрово, ул. Ленинградская, река Оккервиль;
Новодевяткинское СП, д. Новое Девяткино, водоем по ул. Озерной, д. 4;
Юкковское СП, д. Юкки, озеро Тохколодское;
Токсовское СП, пос. Токсово, ул. Лыжная, д. 16, купель на территории собора;
Колтушское СП, п. Воейково, озеро Безымянное.
На водоемах Ленинградской области, в местах массового купания, обеспечивать безопасность верующих будут спасатели, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, ВОСВОД, а также бригады скорой помощи и полиция.
Главное управление МЧС России по Ленинградской области убедительно просит жителей соблюдать меры безопасности во время крещенских купаний:
- купаться только в оборудованных местах;
- категорически запрещено употреблять алкоголь перед купанием;
- нельзя окунаться в прорубь голодным, приём пищи желательно осуществлять не менее чем за час до купания;
- перед окунанием желательно слегка разогреться, для этого можно сделать несколько приседаний и наклонов;
- запрещено купание детей без присмотра родителей или взрослых;
- не разрешается нырять в воду непосредственно со льда;
- следует окунаться не больше, чем на 10–15 секунд;
- при купании необходимо соблюдать очередность погружения и не создавать давку;
- категорически запрещено подъезжать к купели на автотранспорте;
- при спуске в прорубь будьте предельно осторожны, держитесь за перила лестницы.
Фото Антона ЛЯПИНА из архива