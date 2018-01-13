В первом номере года мы традиционно подводим итоги своей деятельности на газетном поприще за год минувший, отчитываемся перед читателями, которых считаем главными контролёрами нашей профессиональной работы. Так уж приятно сложилось, что в эти же дни мы отмечаем и свой профессиональный праздник – День российской печати. Он тоже обязывает к отчёту, к анализу и оценке того, что сделал наш редакционный коллектив и как нам развиваться дальше.

В прошлом году «Всеволожские вести» стали еженедельником. Конечно, двухразовая газета в неделю была оперативнее. Но по отношению к читателям, да и к журналистам, несправедливость состояла в том, что тираж по средам был в два раза меньше, чем по пятницам (это нам диктовала экономическая ситуация). Выход еженедельника снял эту проблему, тем более что мы увеличили полосность газеты, добавили в неё цвета, а если перевести весь объём издания в страницы, то их вышло практически столько же, сколько в 2016 году. Именно в газетных полосах учредителем нашего АМУ определяется для редакции муниципальное задание. Так что тут статистика четкая.

Ещё цифры, которые нас радуют, потому что они определяют интерес к изданию: за год в редакцию поступило 1 222 письма (в конвертах и по электронной почте) от наших читателей, от социальных служб, творческих коллективов, спортивных организаций, медицинских и образовательных учреждений и т.д. А ещё – 2 395 официальных сообщений, рекламы и объявлений.

Редакция «Всеволожских вестей» продолжает выпускать приложения к газете, выходящие в сельских и городских поселениях района. В общей сложности вышло 130 наших мини-изданий, в среднем около 10 полос каждое. По объему из этого получилось еще одно полноценное печатное СМИ. А ещё начали выходить в свет спецвыпуски, посвящённые актуальным проблемам и распространяемые в отдельных поселениях района, что мы активно продолжим в новом году.

Но самое главное достижение редакции – это регистрация и регулярный выход электронного средства массовой информации «Всеволожские вести онлайн». Единственным учредителем его выступило наше автономное муниципальное учреждение, редактором назначена Наталия Борисова, молодой, но очень профессиональный специалист, прекрасно владеющий информационными технологиями. На сайт работают все журналисты газеты. Причем очень оперативно: основная информация на нём появляется раньше, чем в газете, сразу после событий. А весь номер выкладывается на сайт в день выхода тиража в свет. И это самое главное, на что сейчас мы делаем ставку. В нашем районе уже больше 320 тысяч жителей. Мы не можем себе позволить такие печатные тиражи, чтобы покрыть все информационное пространство. Даже 10–20 тысяч экземпляров одного номера – это капля в море. Поэтому только с помощью цифровых технологий у нас есть возможность донести информацию для большего числа жителей, особенно молодёжи, «заряженной» на интернет.

Сейчас часто говорят, что печатные СМИ доживают свой век. Я не согласна с этим. Читать сообщения в интернете – это, на мой взгляд, «бег по верхам», это – схватить «на лету» сообщение о том, что произошло здесь и сейчас. А вот глубина темы, аналитическая, очерковая, патриотическая составляющие, с размышлениями журналиста или читателя, – это влияние на эмоции и подсознание человека может дать только свежая бумажная газета, пахнущая типографской краской, нечто осязаемое и живое. Может, наше старшее поколение старомодно и консервативно? Отнюдь. Одно другому не мешает. Но если взять мировой опыт, где раньше, чем у нас, появились компьютеры и интернет, то не факт, что печатные СМИ канули в Лету. Взять такую «продвинутую» в «цифре» страну, как Япония: в ней 70 процентов семей выписывают и получают на дом печатные издания. Там очень мощно организована сама подписка. У нас, к сожалению, подписная функция, возложенная на почту, сходит на нет. Но это отдельная тема, и не будем о грустном…

«Всеволожские вести» сегодня из областных районок имеют один из самых больших тиражей. А что касается содержания газеты, то проведенный по инициативе комитета по печати и связям с общественностью областного правительства опрос населения в районах региона выявил рейтинг печатных изданий. В нашем – «Всеволожские вести» на первой строчке – 23%, за ними – «Аргументы и факты» – лишь 10%, потом «Комсомолка», другие федеральные издания, а местные имеют «троечки» и «двоечки».

Профессиональность нашего издания отмечают не только читатели. Журналисты газеты ежегодно становятся лауреатами престижных конкурсов регионального и всероссийского значения. Корреспондент газеты Владимир Шемшученко Указом Президента России награжден государственной наградой – медалью Пушкина. Второй год как Правительство Ленинградской области присуждает премии в сфере журналистами в шести номинациях. Это – аналог конкурса «Золотое перо» Санкт-Петербургского Союза журналистов, которому больше двадцати лет. В номинации «Лучшая публикация в печатных СМИ» лауреатом стала наша Ирэн Овсепян. Другой журналист «Всеволожских вестей» – Людмила Однобокова – стала дипломантом Всероссийского конкурса «Патриоты России». Нина Устичева – отмечена Дипломом и премией Законодательного собрания Ленинградской области.

Я очень горжусь своими коллегами и благодарю судьбу за то, что она свела меня с такими удивительными, одаренными и верными своей профессии людьми. Имею в виду не только названных выше, отличившихся в прошлом году, журналистов, но и всех работников нашей редакции, которые, каждый на своём месте, блестяще владеют, своим, говоря образно, профессиональным инструментом, объединившись в добротный слаженный оркестр. С праздником, дорогие коллеги!

По традиции мы подводим итоги творческого конкурса нашей газеты среди внештатных авторов. По решению редколлегии в Год истории Ленинградской области «Автором года Всеволожских вестей» назван Николай Сотников за материал «Человек-легенда Николай Морозов». Николай Николаевич более 50 лет связан с журналистикой, его творческая биография коснулась и нашего района. В свое время он активно сотрудничал с газетой «Невская заря», а затем писал во «Всеволожские вести». Эти материалы – воспоминания о нашем городе, его людях и своих соратниках – всегда с интересом воспринимались читателями. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество, желаем Н.Н. Сотникову доброго здоровья и новых творческих успехов.

Вера ТУМАНОВА, главный редактор, заслуженный работник культуры РФ

На фото губернатор Александр Дрозденко и Вера Туманова во время поздравления с наградой газете «Всеволожские вести»