Под старый Новый год, в завершение святых рождественских вечеров, Всеволожск собрал гостей и друзей на традиционный фестиваль «Рождественское сияние». 15 лучших фольклорных коллективов приехали в КДЦ «Южный» из Домов культуры Всеволожского района, со всех концов Ленинградской области и из Санкт-Петербурга.

Фестиваль «Рождественское сияние» проходит в рамках Всеволожского районного фестиваля Православной культуры при активной поддержке не только руководства района, но и областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз».

Из поселка имени Морозова на фестиваль прибыли два коллектива: фольклорные ансамбли «Талан» и «Егоза», из Санкт-Петербурга – фольклорный коллектив «Ильинская слобода», созданный при храме Святого пророка Илии на Пороховых, Агалатовская школа искусств представила ансамбль «Жаворонки», Выборгский район Санкт-Петербурга – самобытный коллектив «Горница» и многие другие. Специальный гость фестиваля – фольклорный ансамбль Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова (художественный руководитель Галина Лобкова).

Коллективы разные и по возрасту, и по количеству, и по времени создания, но едины в главном: в искренней преданности и любви к народному творчеству. А оно было представлено на фестивале во всем разнообразии: традиционные рождественские распевы и колядки, народные игры, забавы и хороводы, вертепный театр и даже костюмы – все было подлинное. Все пело и играло на самую главную задачу, которую ставили перед собой организаторы фестиваля: разбудить в детях интерес к народному творчеству, показать его во всем разнообразии и красоте.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА