Информация Всеволожского отделения ГИМС

В период с 01по 9 января 2018 года, в ходе надзорно-профилактических мероприятий, инспекторским составом Всеволожского отделения ГИМС были проведены патрулирования водных объектов района с целью определения состояния ледового покрытия и выявления мест массового выхода и выезда автотранспорта и мототехники на лёд. В связи с аномально высокими температурными значениями в зимний период во Всеволожском районе на Ладожском озере, р. Нева, лед не сформировался, на местных водоемах района ледовое покрытие составляет 0,5 –10 см. Уважаемые жители и гости Всеволожского района, государственная инспекция по маломерным судам настоятельно просит вас воздержаться от выхода, а тем более выезда на лёд водоемов. Это опасно для жизни!

Напоминаем, что безопасная толщина льда –15 см. Необходимо знать, что в устьях рек и их притоков, в местах быстрого течения, бьющих ключей, стоков вод и вблизи деревьев и кустов выход на лед наиболее опасен. Старайтесь избегать таких мест при движении по льду.

Также рекомендуем вам во избежание несчастных случаев провести разъяснительную беседу со своими детьми об опасности выхода на лед. Будьте благоразумны, берегите свои жизни и жизни близких.

Всеволожское отделение ГИМС