На протяжении всех новогодних каникул веселые спортивные состязания и развлекательные программы для детей и их родителей прошли в большинстве дворов и на общественных пространствах, благоустроенных в городе Всеволожске по программе «Комфортная городская среда – 2017».

С 30 декабря по 7 января зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять!» превратил ставшие современными и комфортными внутренние дворики на улицах Советской, Комсомола и Вокка, а также Юбилейную площадь в центр притяжения для всех, кто решил провести Новогодние праздники активно и весело. Новые парковки, детские спортивные городки, благоустроенные проезды – местами проведения народных гуляний были выбраны самые красивые и комфортные территории.

Водить хороводы вокруг городской елки, соревноваться в спортивных играх и принимать участие в викторинах и традиционных рождественских и святочных развлечениях оказалось интересным не только детям, но и их родителям. Марафон новогодних уличных гуляний стал ярким и красочным продолжением семейных праздников. То тут, то там во Всеволожске появлялись Дед Мороз со Снегурочкой и символом наступившего года – Собакой. Они приносили детворе смех, веселье и, конечно, сладкие подарки.

6 и 7 января на Юбилейной площади прошли спортивно-развлекательные соревнования для родителей с детьми «Накануне Рождества» и «Рождественские забавы». Гости праздника водили хоровод с юными артистами Молодёжного музыкально-драматического театра-студии «Отражения». Семьи с удовольствием приняли активное участие в метании снежков, беге в мешках и прыжках через канат. С погодой в последние праздничные дни повезло, и детвора наслаждалась веселой музыкой и забавами. По словам участников, было не только весело, но и очень душевно, ведь такие мероприятия становятся местом, где можно не только пообщаться, но и зарядить друг друга новогодним настроением.

Посетили новогодние и рождественские гулянья и глава администрации Всеволожского района Андрей Александрович Низовский, и городские депутаты во главе с председателем городского Совета депутатов Ангелиной Александровной Плыгун.