В Токсово 27 декабря торжественно перерезана символическая ленточка, формально открывающая вход в обновленную поликлинику и глобально – новую страницу истории Токсовской районной больницы.

Ленточку перед входом в поликлинику перерезали глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ольга Коваальчук и главный врач больницы Александр Авдюшкин. Глава района поздравила медицинских работников с наступающим Новым годом и высоко оценила произошедшие в больнице изменения:

– Еще пару лет назад к Токсовской больнице было очень много вопросов – и у руководства, и у населения. Однако сегодня мы наблюдаем настоящую революцию: меняется и форма учреждения, и его суть. В этом, конечно есть заслуга и главного врача, и всего коллектива больницы, который сегодня без преувеличения можно назвать настоящей командой профессионалов и единомышленников.

Токсовская районная больница сегодня – это стационар, три поликлиники, восемь амбулаторий и шесть фельдшерско-акушерских пунктов. Больница и ее структурные подразделения охватывает треть территории района и по факту обслуживает 160 000 человек. В том числе и жителей новостроек в Мурино и Новом Девяткино. В планах – станции скорой помощи в Западном Мурино, Буграх и Вартемягах, увеличение числа автомобилей. В самой больнице грядет ремонт стационара, проектируется корпус на 350 дополнительных коек. Поликлиника на 600 мест в Мурино – также в проекте.

Планы расписаны до 2021 года. Тут и амбулатория в деревне Вартемяги, и детская амбулатория в Буграх. Фельдшерско-акушерские пункты должны появиться Хиттолово, Лесном, Рапполово, Лехтуси и Вскелово. В Мурино появится кабинет врача общей практики и дневной стационар в амбулатории.