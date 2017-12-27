Стало известно, где во Всеволожском районе можно запускать фейерверки

Главное управление МЧС России по Ленинградской области опубликовало список мест во Всеволожском районе, где в новогодние праздники разрешено запускать фейерверки. Традиционные развлечения с ракетами и петардами на этих площадках не омрачат торжества штрафными санкциями. Устроить праздничную феерию для себя и своих близких можно по следующим адресам:

Г. Всеволожск: Юбилейная площадь.

Всеволожский район: п. им. Морозова, ул. Чекалова, площадь Культуры, д. 3; пос. Дубровка; г. Сертолово; п. Янино-1, ул. Военный городок, площадь торгового центра; п. Янино-1, ул. Оранжевая, площадка у д. 3, корп. 2; д. Заневка, муниципальная автопарковка у д. 48; д. Кудрово, восточная часть парковой зоны на р. Оккервиль; д. Кудрово, западная часть парковой зоны «Мега-парк»; д. Суоранда, автопарковка у завода «Оптен-кабель»; д. Новосергиевка, площадка у пожарного водоема.