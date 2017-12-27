Первенство Ленинградской области по тхэквондо среди юниоров 15–17 лет и молодёжи до 21 года прошло 23 декабря в посёлке имени Морозова.

В этих соревнованиях успешно выступили спортсмены из Всеволожского района. Среди юношей 15–17 лет первое место в весовой категории до 48 кг занял Сергей Мальцев; в категории до 51 кг первое место занял Михаил Мальцев; первое место в категории до 55 кг занял Даниил Кириллов; среди девушек 15–17 лет (до 55 кг) первое место заняла Полина Дзарагазова. Эти спортсмены завоевали почётное право отстаивать честь Ленинградской области на предстоящих первенствах России.

Кроме того, среди юношей и девушек до 21 года Михаил Мальцев занял первое место в весовой категории до 58 кг, Полина Дзарагазова – первое место в категории до 57 кг. На этом турнире Михаил Мальцев и Полина Дзарагазова выполнили требования на звание «кандидат в мастера спорта по тхэквондо ВТФ»

Соб. инф.