Удачное выступление всеволожских борцов на турнире по грэпплингу

Семь воспитанников всеволожского Клуба смешанных единоборств «Боец» приняли участие во Всероссийском турнире по грэпплингу SPB Open. И все они заняли призовые места.

Ярослав Майданский, Павел Кочетков, Артём Истомин, Николай Насонов, каждый в своей категории, вышли на первое место. Павел Маслов, Алексей Кочетков, Александр Насонов в упорной борьбе завоевали второе место.

Грэпплинг зародился в 90-е годы XX века в США. Данный вид борьбы не включает в себя нанесение ударов и использование оружие. Акцент делается на болевые и удушающие приёмы, броски и сваливания, ускользания, перевороты. В 2008 году в Швейцарии был проведён первый чемпионат мира. В 2010 году грэпплинг был включён в программу Всемирных игр боевых искусств.

Людмила ОДНОБОКОВА