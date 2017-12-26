В столице Болгарии – Софии с 5 по 8 декабря проходил чемпионат Европы. Сборная России по паратхэквондо ВТФ заняла первое общекомандное место. Наши спортсмены привезли 5 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали.

Воспитанник Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва, член национальной сборной России по паратхэквондо Илья Волков выступал на чемпионате Европы в первый раз. Он занимается в сборной РФ первый год и в своей возрастной группе (до 75 килограмм) является самым молодым. Тем не менее он достойно выдержал поединки, и ему не хватило совсем немного, чтобы войти в число призёров.

В настоящее время Илья Волков борется за право защищать честь нашей страны на XVI Паралимпийских летних играх в Токио.

Людмила ОДНОБОКОВА