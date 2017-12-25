Новогодние приключения в Музее-усадьбе «Приютино»

Возможность побывать в мастерской Деда Мороза, сделать новогодний магнит своими руками, получить в подарок имбирный пряник в красочном мешочке с ручной вышивкой, а заодно окунуться в необычный мир одной из самых удивительных семей императорской России получат посетители новогоднего квеста в Музее-усадьбе «Приютино».

Организаторы новогоднего квеста придумали занимательное новогоднее приключение. Цель квеста: получая подсказки, узнать традиции празднования Нового года в разных странах, добыть артефакты и знания, а затем обменять их на подарки. Путешественников ждут разнообразные испытания, перед которыми проводник рассказывает историю, объясняет почему возникла данная традиция и что она символизирует.

– Программа мероприятий рассчитана как для детей младшего школьного возраста, так и для старшеклассников, – рассказывает руководитель проекта «Вехи познания», организатор квестов Борис Кравченко. – Главная цель нашего мероприятия – приобщение школьников к русской культуре через игровой процесс. Во время разнообразных испытаний дети включаются в командную работу, а заодно узнают много интересного о народных традициях. Кроме того, ребята смогут принять участие в занимательной викторине по русской литературе, ведь Приютино неразрывно связано с именами русских поэтов золотого века.

Попасть на квест можно только по предварительной записи по телефону +7 (921) 923-33-11.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

