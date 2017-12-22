Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура доказала в суде причинение вреда землям сельскохозяйственного назначения, расположенным в Кудрово.

Как сообщает прокуратура Ленинградской области, там была выявлена несанкционированная свалка отходов производства и потребления на земельном участке без изолирующего покрытия, площадью 6 562,8 кв. м.

Указанный земельный участок принадлежит на праве общей долевой собственности физическим лицам. Суд обязал их возместить в полном объеме вред, причиненный в результате совершения ими земельных правонарушений. Теперь им придется перечислить 5 млн рублей в бюджет Всеволожского района.