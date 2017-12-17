Вот уже 11 лет в рамках Всеволожского фестиваля православной культуры проводятся литературно-художественные конкурсы самодеятельных писателей и поэтов нашего края. Накануне дня Святителя Николая Чудотворца – одного из самых почитаемых святых в православном мире – 15 декабря во Всеволожском ЦКД состоялось подведение итогов конкурса «Мой край родной – моя история живая», в котором приняли участие более 70 участников в возрасте от 6 до 80 лет.

С напутственным словом к присутствующим обратились депутат совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Валентина Зеленская, начальник отдела культуры администрации Наталья Краскова, настоятель храма преподобного Серафима Саровского (Мельничный Ручей) Александр Завадский и другие официальные лица.

Чтобы напомнить об истории этого конкурса, на протяжении мероприятия на большом экране демонстрировались фотографии торжественных награждений и конкурсных работ участников и победителей всех предыдущих мероприятий с 2007 по 2017 год.

А на сцене награждали победителей, участников и организаторов конкурса: все без исключения и юные, и взрослые литераторы получили памятные дипломы, а победители – дипломы разных степеней, в том числе были отмечены участники в дополнительных номинациях конкурса. В промежутках между награждениями перед литераторами выступали с музыкальными номерам преподаватели и воспитанники Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА и организаторов конкурса