Во Всеволожске планируют открыть коворкинг-центр

90 ребят из всех уголков Всеволожского района принимают участие в Школе молодежного актива, которая проходит с 15 по 17 декабря в деревне Кошкино на базе Центра молодежи.

Сегодня представители молодежного актива встретились с руководителем администрации Всеволожского района Андреем Низовским и заместителем главы администрации района по социальному развитию Еленой Фроловой.

Собравшихся проинформировали, что в Ленинградской области ведется активная работа, направленная на поддержку молодежных инициатив. В частности, сейчас открыт прием заявок на соискание грантов на поддержку социальных программ. Лучшие проекты получат серьезное финансовое подспорье от правительства Ленинградской области в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Районные чиновники также рассказали о том, что в районе необходимо развивать волонтерское движение.

Ребята задавали вопросы об экологических проектах, реализации молодежных программ, но больше всего их интересовал вопрос: «Когда во Всеволожском районе появится коворкинг-центр?»

– На днях выступая с посланием, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что в регионе необходимо открывать коворкинг-центры, – рассказал Андрей Низовский. – Во Всеволожском районе вопрос реализации проекта по их открытию повис в воздухе из-за отсутствия помещения. Но администрация района старается решить проблему. Такие пространства, где ребята могут и поработать, и отдохнуть – необходимы.

По словам Елены Фроловой, не исключено, что решить проблему поможет областное правительство. Сейчас прорабатываются вопросы софинансирования строительства таких центров. Так что при благоприятном стечении обстоятельств у молодежи Всеволожского района появится возможность комфортно поработать, принять участие в лекциях и дискуссиях, а также отдохнуть в лаунж-зоне коворкинг-центра.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА