В Свердловском центре образования открылся новый отремонтированный спортивный зал.

Отремонтировать помещение удалось благодаря участию депутата Законодательного собрания Ленинградской области Саяда Алиева и руководства администрации Всеволожского района. Всего на ремонт было потрачено 5 миллионов 600 тысяч рублей (из них 5 млн рублей – из депутатского фонда Саяда Алиева).

Сегодня в школе учатся 828 ребят. По признанию гостей, принявших участие в церемонии, теперь здесь не стыдно проводить соревнования разного уровня и принимать известных мастеров спорта.

Торжественная церемония открытия сопровождалась показательными выступлениями школьников – участников и победителей спортивных мероприятий как районного, так и областного масштаба. Педагоги и ребята не скрывали радости: для них ремонт зала – знаковое событие. Деньги на его восстановление были выделены еще в марте, так как открытие спортивного зала было запланировано на первое сентября этого года. Однако проведение конкурсных процедур отсрочило ход ремонтных работ, которые начались около трех месяцев назад.

– Спортивные соревнования не должны становиться местом для политических интриг, – отметил глава Всеволожского района Андрей Низовский. – Однако, несмотря ни на какие препятствия, необходимо заниматься спортом и добиваться новых успехов и побед.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА

