Разработан проект Дома авиаторов на Дороге жизни

На прошлой неделе в администрации Музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни» на Приютинской, 13 состоялась презентация проекта нового музея «Дом авиаторов». В обсуждении приняли участие ведущие специалисты музейного дела Ленинградской области.

Заместитель председателя областного комитета по культуре Ольга Мельникова рассказала о беспрецедентной по масштабам работе правительства Ленинградской области по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, подчеркнув личную роль губернатора Александра Дрозденко.

Оптимистичный рост темпов музейной деятельности подтверждается, в частности, следующими данными: под Кировском, в Музее-диораме «Прорыв блокады Ленинграда готовится к открытию новый экспозиционно-выставочный павильон с 3D-панорамой, мультимедийной картой и LED-экраном. Директор музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» Денис Пылёв рассказал о новых музейных технологиях, которые будут представлены в диораме. До мелочей восстановлен на средства из областного бюджета музей «Кобона: Дорога жизни», полностью сгоревший в 2010 году.

В этом же ряду – и всеволожский «Дом авиаторов», который уже обрёл внешние реальные очертания и теперь ждёт внутреннего наполнения. О том, каким будет этот музей, рассказала Виктория Тарасова, руководитель отдела музейных решений группы компаний «Аскрин», выигравшей конкурс на ремонтно-восстановительные работы, объявленный областным комитетом по культуре.

Работа над проектом нового музея, посвященного летчикам 1-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота, защищавшего Ленинград и совершившего одиннадцать налетов на Берлин, началась около трех лет назад. «После того как было представлено эскизное решение, которое нашло отклик, мы приступили к разработке сюжетно-исторической части. О проекте можно уже говорить как о законченной концепции», – сообщила Виктория Тарасова.

В музее с использованием новейших технологий будет представлен весь боевой путь полка, отражены самые значительные события его героической истории. В здании смогут одновременно находиться 100–120 посетителей, причем предусмотрены возможности проведения экскурсий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Пространство здания будет поделено на две зоны. Вторая, интерактивно-игровая, рассчитанная главным образом на подрастающее поколение, разместится на балконе, опоясывающем центральный зал, где представлена основная экспозиция.

К разработке исторической концепции музея были привлечены два консультанта, использовано много литературы, звукозаписей и кинолент военного периода.

Обсуждение проекта, в котором приняли участие специалисты-музейщики, в целом носило позитивный и доброжелательный характер. Резонные замечания и пожелания, конечно, тоже прозвучали. Леонид Мазур, директор музея-усадьбы «Приютино», считает, что нельзя игнорировать историческое прошлое самого дома, на базе которого создается музей. Здание было построено в конце XVIII века бароном Фредериксом как сыроварня, и обстоятельства, связанные с этим историческим периодом, тоже должны быть отражены в концепции.

Участники обсуждения поддержали Леонида Мазура и в том, что музей немыслим без артефактов, которые, по замыслу проектировщиков, будут заменены так называемыми репликами, поскольку оригиналов пока нет. Сам директор Музея-усадьбы «Приютино» готов предоставить во временное пользование новому музею военные экспонаты, хранящиеся в возглавляемом им учреждении культуры, и высказал ряд конструктивных идей, в частности о создании единого культурного пространства на большой территории от Ржевки до Ириновки, отмеченной известными историческими местами.

Объявлен конкурс на благоустройство территории возле нового музея.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА

11 Декабрь, 2017
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