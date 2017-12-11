На прошлой неделе в администрации Музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни» на Приютинской, 13 состоялась презентация проекта нового музея «Дом авиаторов». В обсуждении приняли участие ведущие специалисты музейного дела Ленинградской области.

Заместитель председателя областного комитета по культуре Ольга Мельникова рассказала о беспрецедентной по масштабам работе правительства Ленинградской области по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, подчеркнув личную роль губернатора Александра Дрозденко.

Оптимистичный рост темпов музейной деятельности подтверждается, в частности, следующими данными: под Кировском, в Музее-диораме «Прорыв блокады Ленинграда готовится к открытию новый экспозиционно-выставочный павильон с 3D-панорамой, мультимедийной картой и LED-экраном. Директор музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» Денис Пылёв рассказал о новых музейных технологиях, которые будут представлены в диораме. До мелочей восстановлен на средства из областного бюджета музей «Кобона: Дорога жизни», полностью сгоревший в 2010 году.

В этом же ряду – и всеволожский «Дом авиаторов», который уже обрёл внешние реальные очертания и теперь ждёт внутреннего наполнения. О том, каким будет этот музей, рассказала Виктория Тарасова, руководитель отдела музейных решений группы компаний «Аскрин», выигравшей конкурс на ремонтно-восстановительные работы, объявленный областным комитетом по культуре.

Работа над проектом нового музея, посвященного летчикам 1-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота, защищавшего Ленинград и совершившего одиннадцать налетов на Берлин, началась около трех лет назад. «После того как было представлено эскизное решение, которое нашло отклик, мы приступили к разработке сюжетно-исторической части. О проекте можно уже говорить как о законченной концепции», – сообщила Виктория Тарасова.

В музее с использованием новейших технологий будет представлен весь боевой путь полка, отражены самые значительные события его героической истории. В здании смогут одновременно находиться 100–120 посетителей, причем предусмотрены возможности проведения экскурсий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Пространство здания будет поделено на две зоны. Вторая, интерактивно-игровая, рассчитанная главным образом на подрастающее поколение, разместится на балконе, опоясывающем центральный зал, где представлена основная экспозиция.

К разработке исторической концепции музея были привлечены два консультанта, использовано много литературы, звукозаписей и кинолент военного периода.

Обсуждение проекта, в котором приняли участие специалисты-музейщики, в целом носило позитивный и доброжелательный характер. Резонные замечания и пожелания, конечно, тоже прозвучали. Леонид Мазур, директор музея-усадьбы «Приютино», считает, что нельзя игнорировать историческое прошлое самого дома, на базе которого создается музей. Здание было построено в конце XVIII века бароном Фредериксом как сыроварня, и обстоятельства, связанные с этим историческим периодом, тоже должны быть отражены в концепции.

Участники обсуждения поддержали Леонида Мазура и в том, что музей немыслим без артефактов, которые, по замыслу проектировщиков, будут заменены так называемыми репликами, поскольку оригиналов пока нет. Сам директор Музея-усадьбы «Приютино» готов предоставить во временное пользование новому музею военные экспонаты, хранящиеся в возглавляемом им учреждении культуры, и высказал ряд конструктивных идей, в частности о создании единого культурного пространства на большой территории от Ржевки до Ириновки, отмеченной известными историческими местами.

Объявлен конкурс на благоустройство территории возле нового музея.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА