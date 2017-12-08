За 17 лет экономика Ленинградской области выросла в три раза. Об этом на расширенном заседании «Ленинградская область: взгляд в будущее» заявил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. По его словам, обеспечить рост удалось благодаря таким отраслям экономики, как машиностроение, производство стройматериалов, пищевая промышленность.

Согласно статистическим данным вложения в основной капитал Ленинградской области за 17 лет составили около 2,7 трлн руб. Местные и зарубежные производители упорно наращивают объемы производства. В правительстве региона понимают, что нарастить мускулы экономического благополучия без инвестиций просто невозможно и создают благоприятные условия для предпринимателей. Как не раз в своих выступлениях отмечал Александр Дрозденко, серьезный рост наблюдается и в агросекторе региона. Область сохраняет ведущие позиции по выпуску продукции животноводства.

Отметим, что всеволожские сельхозпроизводители быстро адаптировались к новым экономическим реалиям и активно начали развивать местное производство. Они наладили производство овощей в закрытом грунте, мяса, молока. Сегодня администрация района, помимо финансовой поддержки, оказывает предприятиям еще и поддержку за счет административных и регуляторных механизмов.

Ирэн ОВСЕПЯН